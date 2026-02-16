Brignone e la doppietta leggendaria | Il boato della gente e ora sono nella storia

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro e si sente parte di una storia speciale. La vittoria ha suscitato un grande entusiasmo tra il pubblico, che ha riempito le tribune con un fragoroso applauso. La sportiva ricorda di aver evitato i social subito dopo il primo oro, perché continuavano a mostrare le immagini del suo incidente, una scelta che l’ha aiutata a concentrarsi meglio.

Che cosa vuol dire vincere due ori olimpici in un colpo solo? Entrare dalla storia alla leggenda nel breve volgere di tre giorni? Federica Brignone è appena scesa dal podio del gigante e dà subito la risposta. "È un sogno inimmaginabile - dice la più vincente sciatrice italiana di tutti i tempi, ora consacrata dalla doppietta delle meraviglie -. Sono venuta a questi Giochi piena di dubbi, di dolori e quasi zero allenamento. Eppure è successo tutto questo". Fede, dopo quello in superG un altro capolavoro. "Sì. Ma questo lo è ancora di più. Giovedì nessuno se lo aspettava. Io stessa non avevo aspettative.