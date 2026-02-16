Brigitte Macron lancia il trend stivaletti chunky | comfort e stile per la primavera 2026

Brigitte Macron ha scelto di indossare stivaletti chunky, portando questa scarpa di tendenza tra le sue preferite per la primavera 2026. La sua decisione ha attirato l’attenzione sui social e ha spinto molte donne a seguire il suo esempio. Più di recente, è stata fotografata con un paio di stivaletti beige abbinati a un cappotto lungo, un dettaglio che ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di moda.

Brigitte Macron e il trionfo degli stivaletti chunky: una scelta di stile che detta tendenza nella primavera 2026. Parigi, 16 febbraio 2026 – Gli stivaletti con suola spessa scelti dalla Première Dame francese, Brigitte Macron, stanno rapidamente diventando un elemento chiave della moda per la primavera 2026. Un accessorio che unisce praticità ed eleganza, sfoggiato durante una cerimonia commemorativa contro l'antisemitismo a Parigi, e che si preannuncia come un must-have per il guardaroba femminile. La scelta di Macron sottolinea una tendenza più ampia verso un abbigliamento confortevole e funzionale, senza rinunciare allo stile.