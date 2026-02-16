Borussia Dortmund-Atalanta Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Borussia Dortmund affronta l’Atalanta perché ha vinto la partita di qualificazione, e questa sfida si gioca al Westfalenstadion il 17 febbraio alle 21:00. La squadra italiana si trova di fronte a uno dei club più forti in casa, con un pubblico caldo e un attacco rapido. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere un buon risultato in vista del ritorno.

All'Atalanta è toccato uno dei peggiori avversari possibili per i playoff di UEFA Champions League, ovvero il Borussia Dortmund, e la partita di andata si disputa al Westfalenstadion. La Dea era lanciata verso la qualificazione diretta agli ottavi ma ha perso le ultime due sfide contro Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise, chiudendo solo 15esima.