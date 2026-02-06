Borghi sul match contro il Bologna | Il Milan ha fatto una vittoria di gioco

Stefano Borghi commenta la vittoria del Milan contro il Bologna di Italiano. Il giornalista sportivo dice che i rossoneri hanno messo in campo un gioco convincente e hanno conquistato i tre punti con merito. Borghi sottolinea come la squadra abbia dimostrato carattere e qualità, rispondendo presente in un match importante.

Il giornalista Sportivo Stefano Borghi, ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria del Milan contro il Bologna di Italiano: le sue parole. Bologna-Milan, Borghi: "Vero colpaccio dei rossoneri. È stata una vittoria di gioco" Stefano Borghi definisce il successo del Milan contro il Bologna come un vero colpaccio. Marchegiani dopo la vittoria del Milan: "Maignan straordinario sul rigore. Ha fatto un gioco psicologico"

