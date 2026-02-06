Borghi sul match contro il Bologna | Il Milan ha fatto una vittoria di gioco

Da pianetamilan.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Borghi commenta la vittoria del Milan contro il Bologna di Italiano. Il giornalista sportivo dice che i rossoneri hanno messo in campo un gioco convincente e hanno conquistato i tre punti con merito. Borghi sottolinea come la squadra abbia dimostrato carattere e qualità, rispondendo presente in un match importante.

Il giornalista Sportivo Stefano Borghi, ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria del Milan contro il Bologna di Italiano: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

borghi sul match contro il bologna il milan ha fatto una vittoria di gioco

© Pianetamilan.it - Borghi sul match contro il Bologna: “Il Milan ha fatto una vittoria di gioco”

Approfondimenti su Milan Bologna

Bologna-Milan, Borghi: “Vero colpaccio dei rossoneri. È stata una vittoria di gioco”

Stefano Borghi definisce il successo del Milan contro il Bologna come un vero colpaccio.

Marchegiani dopo la vittoria del Milan: “Maignan straordinario sul rigore. Ha fatto un gioco psicologico”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il rigore negato al Milan contro il Bologna

Video Il rigore negato al Milan contro il Bologna

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Tra valli, borghi, Città Alta e grande sport: la Fiamma Olimpica è arrivata a Bergamo; Borghi: Bologna in crisi totale. Il problema maggiore è…; Roseto Capo Spulico e San Lorenzo Bellizzi, due giorni contro lo spopolamento: cooperative e comunità al centro; Ma che gol ha fatto Kilicsoy? Guarda la magia allo Sky Sport Skill. VIDEO.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.