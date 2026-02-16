Rai1 ha deciso di puntare su due programmi molto popolari di Canale 5 per il palinsesto diurna della prossima estate, probabilmente per attirare un pubblico più giovane. La scelta arriva dopo aver notato il successo di quei format sui concorrenti, che hanno fatto registrare ottimi ascolti negli ultimi mesi. In particolare, si pensa di rinnovare alcune puntate di questi show per aumentare l’interesse degli spettatori.

Rai1 ha messo nel mirino due format famosissimi di Canale 5 per il daytime della prossima stagione televisiva. La clamorosa idea è del direttore del daytime Angelo Mellone. Lo riferisce Repubbica: “Resuscitare di domenica “ Stranamore ”, il programma portato al successo peraltro su Canale 5 da Alberto Castagna a metà degli anni 90, praticamente trent’anni fa”. L’idea “pare sia proprio del direttore del daytime, Angelo Mellone, prossimamente in scena a teatro come protagonista di uno spettacolo in tema: “Ripetizioni d’amore”. Rai1 a tutto amore.! L’altra idea sul tavolo è il revival di un altro titolo che ha fatto la storia di Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! RAI1 PUNTA SU DUE FORMAT FAMOSISSIMI DI CANALE 5 PER IL DAYTIME

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.