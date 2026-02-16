Bologna sequestro mastodontico di 2 milioni di articoli per il Carnevale | 8 attività cinesi nei guai

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2 milioni di articoli non sicuri per bambini in otto negozi cinesi a Bologna e dintorni, durante il Carnevale. La merce illegale, destinata ai festeggiamenti, include maschere, costumi e decorazioni, e rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei piccoli. I controlli sono stati intensificati nelle settimane precedenti alla festa, portando alla scoperta di prodotti non conformi alle norme di sicurezza.

È di oltre 2 milioni di articoli non sicuri il bilancio dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza a Bologna e provincia, dove 8 esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi sono stati sottoposti a controlli nel periodo del Carnevale. I prodotti, destinati soprattutto ai bambini, sono risultati privi della marcatura CE obbligatoria. Operazione della Guardia di Finanza nel periodo del Carnevale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'operazione si è inserita in un più ampio piano di controlli intensificati proprio in occasione delle festività di Carnevale.