Nuovi investimenti di Agsm Aim sulle energie rinnovabili | acquisiti quattro parchi eolici

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agsm Aim amplia il proprio portafoglio nel settore delle energie rinnovabili con l'acquisizione di quattro parchi eolici dal Gruppo Aren Electric Power S. Questa operazione rappresenta un passo strategico verso lo sviluppo sostenibile e la crescita nel settore delle energie pulite, rafforzando la posizione dell'azienda nel panorama delle fonti rinnovabili.

Agsm Aim informa di aver completato una nuova importante operazione nel settore delle energie rinnovabili, acquisendo dal Gruppo Aren Electric Power S.p.A. e da Sistemi Energetici S.p.A. quattro parchi eolici in provincia di Foggia.Gli impianti hanno una potenza totale di 52,6 megawatt (MW) e una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

nuovi investimenti agsm aimRinnovabili, Agsm Aim acquisisce 2 nuovi impianti fotovoltaici - Il Gruppo Agsm Aim, tramite la controllata Agsm Aim Power, ha perfezionato l'acquisizione di due impianti fotovoltaici a ... Da iltempo.it