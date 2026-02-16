Bimbo con cuore bruciato danneggiati anche reni e polmoni l’organo viaggió in un box di plastica sequestrato il contenitore
Un bambino di nome Tommaso ha subito gravi danni al cuore, ai reni e ai polmoni dopo aver ricevuto un organo compromesso, che è stato trasportato in un box di plastica sequestrato dalla polizia.
Il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore "bruciato" è in condizioni disperate Il bimbo con il cuore "bruciato" rischia di non essere più trapiantabile, e a sostegno di questa tesi c'è il fatto che anche i reni e i polmoni del piccolo Tommaso si sono danneggiati. Ma non solo: il bimbo prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.
Il cuore impiantato al bambino di Napoli, proveniente da Bolzano, fu trasportato in un semplice box di plastica, senza sistemi di monitoraggio della temperatura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bimbo con il cuore bruciato, c'è un'ultima speranza: un organo artificiale. «Tecnicamente è possibile»Un cuore meccanico. Non quello che la natura concede, ma un ingranaggio capace di battere al posto suo. È questa la nuova, forse fragile, speranza che si apre davanti al lettino del
Bimbo con il cuore 'bruciato', il legale: Non è più trapiantabile. Arrivato il parere del Bambino Gesù di RomaL'avvocato della famiglia lo ha reso noto a 'Mi manda Raitre'. Schillaci: Faremo chiarezza. AO dei Colli: È stabile in quadro di grave criticità. Resta in lista trapianti
