Bimbo con cuore bruciato danneggiati anche reni e polmoni l’organo viaggió in un box di plastica sequestrato il contenitore

Un bambino di nome Tommaso ha subito gravi danni al cuore, ai reni e ai polmoni dopo aver ricevuto un organo compromesso, che è stato trasportato in un box di plastica sequestrato dalla polizia.

Il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore "bruciato" è in condizioni disperate Il bimbo con il cuore "bruciato" rischia di non essere più trapiantabile, e a sostegno di questa tesi c'è il fatto che anche i reni e i polmoni del piccolo Tommaso si sono danneggiati. Ma non solo: il bimbo prese.

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.

Il cuore impiantato al bambino di Napoli, proveniente da Bolzano, fu trasportato in un semplice box di plastica, senza sistemi di monitoraggio della temperatura.

