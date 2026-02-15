Il cuore impiantato al bambino di Napoli, proveniente da Bolzano, fu trasportato in un semplice box di plastica, senza sistemi di monitoraggio della temperatura. La mancanza di un contenitore adeguato potrebbe aver compromesso la qualità dell’organo durante il tragitto. Intanto, i medici di Milano stanno cercando di ottenere un cuore artificiale come alternativa.

Il cuore lesionato che è stato trapiantato ad un bambino di due anni e tre mesi all'ospedale Monaldi di Napoli sarebbe stato trasportato in un "comune" contenitore di plastica rigida e non un box tecnologico in grado di mantenere costanti e sotto controllo le temperature. È quanto emerge dopo il sequestro del contenitore, eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Napoli.Secondo una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti, a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre sarebbe stato un contenitore in plastica. L'organo, poi, sarebbe stato danneggiato a causa delle temperature troppo basse: a provocare i danni sarebbe stato l'utilizzo di ghiaccio secco, che arriva fino a -80 gradi, invece del ghiaccio tradizioinale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il cuore «bruciato» impiantato al bimbo di Napoli viaggiò in un comune box di plastica | Contatti con Milano per un organo artificiale

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto il suo organo viaggiare in un contenitore di plastica.

Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.