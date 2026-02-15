Il cuore bruciato impiantato al bimbo di Napoli viaggiò in un comune box di plastica | Contatti con Milano per un organo artificiale
Il cuore impiantato al bambino di Napoli, proveniente da Bolzano, fu trasportato in un semplice box di plastica, senza sistemi di monitoraggio della temperatura. La mancanza di un contenitore adeguato potrebbe aver compromesso la qualità dell’organo durante il tragitto. Intanto, i medici di Milano stanno cercando di ottenere un cuore artificiale come alternativa.
Il cuore lesionato che è stato trapiantato ad un bambino di due anni e tre mesi all'ospedale Monaldi di Napoli sarebbe stato trasportato in un "comune" contenitore di plastica rigida e non un box tecnologico in grado di mantenere costanti e sotto controllo le temperature. È quanto emerge dopo il sequestro del contenitore, eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Napoli.Secondo una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti, a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre sarebbe stato un contenitore in plastica. L'organo, poi, sarebbe stato danneggiato a causa delle temperature troppo basse: a provocare i danni sarebbe stato l'utilizzo di ghiaccio secco, che arriva fino a -80 gradi, invece del ghiaccio tradizioinale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò "in un box di plastica" | Si fa strada l'opzione di un organo artificiale
Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto il suo organo viaggiare in un contenitore di plastica.
Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»: sequestrato il contenitore
Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore bruciato; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Trapianto, ipotesi choc: Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile.
Cuore bruciato, l'ospedale ha taciuto per un mese. Il volo, il ghiaccio, il trapianto, il medico dimesso: cosa non tornaLa storia del cuore bruciato inzia il 22 dicembre, quando mamma Patrizia Mercolino riceve una telefonata attesa con trepidazione: «C'è un cuore compatibile per il suo bambino ... corriereadriatico.it
Cuore bruciato – Dal prelievo al trapianto: errori, ombre e omissioni. L’organo viaggiò in un un contenitore per reperti istologiciErrori, ombre e omissioni. Come già scritto nei giorni scorsi dal FattoQuotidiano l’equipe partita da Napoli per l’espianto a Bolzano non partì con tutta l’attrezzatura necessaria. Il San Maurizio sar ... ilfattoquotidiano.it
Trapianto di cuore a Napoli, ispettori del ministero all’ospedale di Bolzano facebook
Il bimbo trapiantato col cuore “bruciato” a Napoli non è più operabile, dice l’ospedale Bambino Gesù. Lacrime in diretta tv alla notizia x.com