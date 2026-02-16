Bignami | La sinistra monta polemiche per coprire le oscenità dette da Gratteri

Galeazzo Bignami ha accusato la sinistra di alimentare polemiche inutili per nascondere le affermazioni sgradite di Gratteri. La sua affermazione arriva mentre i politici di sinistra criticano il ministro Nordio, che ha citato parole di Nino Di Matteo del 2019. Bignami sostiene che questa reazione è un tentativo di distrazione, più che una vera opposizione. Intanto, alcuni osservatori notano come la polemica sembri più un fronte di difesa che una reale discussione sui contenuti.

La polemica montata dalla sinistra sulle parole del Ministro Nordio, che ha pronunciato delle affermazioni di Nino Di Matteo del 2019 per Galeazzo Bignami, è solo «un tentativo maldestro della sinistra e dei magistrati di coprire le oscenità dette da Gratteri, ma non sta in piedi». E anche nello schema “azione reazione” per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, c’è «un insopportabile doppiopesismo ». Al tempo Di Matteo non ebbe una sanzione disciplinare. Bignami fa notare in un colloquio con La Stampa che sulle affermazioni di Di Matteo « non mi pare che al tempo qualcuno avesse avuto da ridire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

