Il ministro Nordio risponde alle critiche sul referendum e all’attacco di Gratteri. Dice che sui giudici sono state dette molte cose sbagliate e che bisogna affrontare il tema con più razionalità. Poi, lancia una proposta: test psico-attitudinali per i magistrati, per garantire maggior trasparenza e sicurezza. La polemica tra i due si fa accesa, mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

Le dichiarazioni del pm Nicola Gratteri sul referendum per la separazione delle carriere stanno sollevando ben più di una critica e si inseriscono in un’ampia polemica che vede il fronte del “no” scomporsi in queste ultime settimane di campagna elettorale. “Sono sconcertato da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che è stato detto dopo. Mi domando se l'esame psico-attitudinale che noi abbiamo proposto per l'inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera”, ha dichiarato il ministro Carlo Nordio a 5 minuti nel confronto televisivo con il presidente del Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”, Giovanni Bachelet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Referendum? Su di noi dette tante porcherie". Poi la stoccata a Gratteri: "Servono test psico-attitudinali"

Matteo Salvini ha annunciato di voler denunciare qualcuno, mentre Nordio ha proposto di introdurre test psico-attitudinali.

Dopo le polemiche scatenate dalle sue parole contro chi vota Sì al referendum sulla giustizia, Nicola Gratteri fa un passo indietro.

