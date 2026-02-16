Beukema | Abbiamo dato tutto ci prendiamo il punto e guardiamo avanti

Sam Beukema ha commentato la partita al Maradona contro la Roma, spiegando che il Napoli ha dato il massimo e si accontenta di un punto. Il difensore olandese ha detto che la squadra ha lottato fino all’ultimo secondo, anche se non è riuscita a portare a casa la vittoria. Beukema ha aggiunto che ora bisogna pensare alla prossima sfida e mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara già per la partita di domenica prossima, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro la Roma. "Sentiamo il sostegno dei tifosi. Alla fine della partita, abbiamo dato tutto. Abbiamo provato a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti ma siamo stati bravi a reagire ai due gol subiti. Prendiamo questo punto in modo positivo. Rrahmani? Non ho ancora parlato con lui, speriamo che non sia un infortunio grave. Prima stagione a Napoli? Sto bene qui, sento la responsabilità di stare in un grande club. Vorrei dare tutto per il club che mi ha scelto per i prossimi cinque anni. Conte? Io do sempre tutto in allenamento e lui mi istruisce.