Dimarco | Ci prendiamo il punto L’anno scorso ero in down totale oggi…

Federico Dimarco commenta il pareggio tra Inter e Napoli, sottolineando come la partita abbia evidenziato un livello elevato di gioco da entrambe le squadre. L’esterno nerazzurro riflette sulla sua crescita personale rispetto alla stagione precedente, evidenziando l'importanza di mantenere la concentrazione e il punto conquistato. Un risultato che, secondo Dimarco, testimonia la qualità della sfida e il valore delle due formazioni in campo.

Dimarco. Federico Dimarco analizza con lucidità e onestà il pareggio tra Inter e Napoli, concordando sul fatto che al Meazza si sia vista soprattutto una grande partita. Duelli, intensità e continui cambi di inerzia hanno caratterizzato una sfida combattuta, nella quale entrambe le squadre hanno vissuto momenti positivi e passaggi più complessi. “ Ci prendiamo il punto “, sottolinea l’esterno nerazzurro, consapevole del valore dell’avversario e del contesto. Il rammarico, però, non manca. Dimarco ammette che una squadra come l’ Inter scende sempre in campo con l’obiettivo di vincere, anche quando di fronte c’è un avversario di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

