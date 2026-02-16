Benedetto XIV Cento-Libertas Livorno | diretta testuale e aggiornamenti live

Benedetto XIV Cento e Libertas Livorno si affrontano questa sera, dopo che la partita è stata spostata a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno impedito lo svolgimento dell'incontro previsto. Le due squadre puntano a migliorare il proprio posizionamento in classifica, tentando di conquistare punti importanti in questa fase della stagione. La partita si gioca al PalaCenti, dove i tifosi sono già in trepidante attesa di vedere una sfida combattuta.

Una sfida di livello cruciale anima l'imminente appuntamento tra Cento e Libertas Livorno. Le due formazioni cercano continuità di rendimento e posizioni utili in classifica, puntando sull'intensità difensiva, sulla gestione dei ritmi e sull'efficacia offensiva per imprimere una svolta al percorso stagionale. Gli arbitri designati sono Moretti, Martellosio e Luchi. andata: 77-68, disputata il 210925. La gara è disponibile in diretta streaming per gli abbonati su LNP Pass. La partita sarà trasmessa in differita su Canale 88-MadeinBo martedì 17 febbraio alle 21:30. La partita tra Cento e Livorno, prevista nel campionato di Serie A2 Old Wild West, ha subito una modifica nel calendario. La partita tra Sella Cento e Bi.Emme Livorno posticipata a lunedì. La Benedetto XIV Cento comunica il posticipo della gara Sella Cento - Bi.Emme Service Libertas Livorno, valida per la 28esima giornata di LNP Serie A2 Old Wild West.