Nelle prossime puntate di Beautiful, si intensifica l’intesa tra Finn e Hope. I due personaggi si avvicinano sempre di più, ma questa vicinanza potrebbe portare a situazioni complicate. La trama si muove rapidamente e i fan si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto, l’attenzione resta alta sulle mosse dei protagonisti.

© US Mediaset Un avvicinamento pericoloso è al centro della scena nelle prossime puntate di Beautiful. Complice il matrimonio di Deacon e Sheila, i loro rispettivi genitori, Finn e Hope si trovano a passare del tempo insieme. E l’intesa cresce quando il dottore fa un massaggio alla Logan col fine di alleviare i suoi continui mal di testa. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 2 a sabato 7 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026: cresce l’intesa tra Finn e Hope

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

La soap Beautiful torna questa settimana con molte tensioni.

