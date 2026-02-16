Azienda Speciale si raffreddano gli animi | Ora si lavori nella stessa direzione

L’azienda speciale di Terracina ha organizzato un incontro dopo che i dipendenti avevano proclamato uno sciopero. La causa è il malcontento tra i lavoratori, che chiedevano chiarimenti sulle condizioni di lavoro. Durante la riunione, i rappresentanti dell’amministrazione hanno chiesto di tornare a collaborare con più coerenza e di lavorare insieme per risolvere le questioni. Un punto centrale è stato il tentativo di trovare un’intesa e di evitare ulteriori tensioni.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Comune di Terracina, l'incontro di raffreddamento richiesto a seguito dello stato di agitazione del personale dell'azienda speciale. Alla riunione hanno preso parte l'amministrazione comunale, la presidenza dell'azienda speciale e le organizzazioni sindacali di categoria. Durante il confronto, Comune e azienda hanno illustrato gli indirizzi organizzativi su cui intendono lavorare nei prossimi mesi: aggiornamento dei regolamenti, revisione dei processi interni, verifica delle strutture e definizione di nuove progettualità capaci di rendere l'azienda sempre più solida ed efficiente.