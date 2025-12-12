Sull’Ue Draghi Meloni e Trump vanno nella stessa direzione Scurria spiega perché

L'articolo analizza le recenti posizioni di Draghi, Meloni e Trump nei confronti dell'Unione Europea, evidenziando come condividano approcci simili. Scurria invita a concentrarsi sulle soluzioni anziché sui giudizi moralistici, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide europee oggi.

“I rilievi sull’Ue di Draghi, Trump, Meloni? Oggi bisognerebbe sforzarsi di trovare le soluzioni, non fare la lavagna dei buoni e dei cattivi”, spiega a Formiche.net il vicecapogruppo al Senato di FdI, Marco Scurria, impegnato oggi ad Atreju nel dibattito sull’occidente. Il suo ragionamento passa dalla convinzione che sia il pragmatismo meloniano la chiave per decrittare scenari di crisi e strategie, per definire il paniere di alleanze anche tramite costanza dell’azione politica. Cita l’esempio del presidente americano Donald Trump, con cui qualcuno forse aveva deciso di non relazionarsi. E invece l’Italia lo ha fatto nel modo giusto. 🔗 Leggi su Formiche.net

