Sull’Ue Draghi Meloni e Trump vanno nella stessa direzione Scurria spiega perché

L'articolo analizza le recenti posizioni di Draghi, Meloni e Trump nei confronti dell'Unione Europea, evidenziando come condividano approcci simili. Scurria invita a concentrarsi sulle soluzioni anziché sui giudizi moralistici, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le sfide europee oggi.

“I rilievi sull’Ue di Draghi, Trump, Meloni? Oggi bisognerebbe sforzarsi di trovare le soluzioni, non fare la lavagna dei buoni e dei cattivi”, spiega a Formiche.net il vicecapogruppo al Senato di FdI, Marco Scurria, impegnato oggi ad Atreju nel dibattito sull’occidente. Il suo ragionamento passa dalla convinzione che sia il pragmatismo meloniano la chiave per decrittare scenari di crisi e strategie, per definire il paniere di alleanze anche tramite costanza dell’azione politica. Cita l’esempio del presidente americano Donald Trump, con cui qualcuno forse aveva deciso di non relazionarsi. E invece l’Italia lo ha fatto nel modo giusto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sull’Ue Draghi, Meloni e Trump vanno nella stessa direzione. Scurria spiega perché

Sky tg24. . Sull'intelligenza artificiale l'Europa rischia la stagnazione come dice Mario Draghi? Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Progress di Alberto Giuffré con Marco Bentivogli, coordinatore Base Italia o esperto innovazione industria e lavoro - facebook.com Vai su Facebook

A TGCOM24 Ludovica Busnach riprende il discorso di Draghi: sull’AI si gioca la competitività dell’Europa. Colmare il divario richiede competenze in AI, cybersecurity e prompt engineering. Osservatorio Competenze Digitali 2025 anitec-assinform.it/pubblica Vai su X

Gaetano Quagliariello. “Meloni ignora la svolta di Trump, ma non si può chiederle di più” - “Sul piano teorico la premier è messa fuori gioco da una Casa Bianca più vicina a Orbán che ai conservatori europei. Scrive huffingtonpost.it

Trump accoglie Meloni al vertice per la pace: Bellissima donna

