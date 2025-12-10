Parcheggi l’assessore Robotti smentisce le opposizioni | Nessun aumento delle tariffe
L’assessore alla mobilità Emilio Robotti chiarisce la situazione sui parcheggi, smentendo le voci di un possibile aumento delle tariffe nelle zone blu. Dopo le dichiarazioni delle opposizioni, Robotti ribadisce che non sono previsti incrementi e rassicura i cittadini sulla stabilità delle tariffe attuali.
L’assessore alla mobilità Emilio Robotti, interviene dopo le dichiarazioni diffuse dai gruppi di opposizione, che avevano parlato di aumenti imminenti nelle blu area.“Leggo con sorpresa quanto dichiarato e diffuso dai gruppi di opposizione, parole che travisano in modo evidente quanto da me. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
, Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa comunicano che hanno ricevuto, con lettera ufficiale dopo la richiesta del Sindaco, la disponibilità dei - facebook.com Vai su Facebook
Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale' iltempo.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it