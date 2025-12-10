Parcheggi l’assessore Robotti smentisce le opposizioni | Nessun aumento delle tariffe

L’assessore alla mobilità Emilio Robotti chiarisce la situazione sui parcheggi, smentendo le voci di un possibile aumento delle tariffe nelle zone blu. Dopo le dichiarazioni delle opposizioni, Robotti ribadisce che non sono previsti incrementi e rassicura i cittadini sulla stabilità delle tariffe attuali.

L’assessore alla mobilità Emilio Robotti, interviene dopo le dichiarazioni diffuse dai gruppi di opposizione, che avevano parlato di aumenti imminenti nelle blu area.“Leggo con sorpresa quanto dichiarato e diffuso dai gruppi di opposizione, parole che travisano in modo evidente quanto da me. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

