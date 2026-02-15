Sinner torna in campo a Doha contro Machac | il pronostico

Jannik Sinner torna in campo a Doha per sfidare Machac, dopo aver perso in semifinale a Melbourne contro Djokovic. La sconfitta lo ha motivato a riprendere subito la racchetta e concentrarsi sul torneo qatariota. Sinner cerca di riscattarsi e di migliorare il suo livello di gioco in questa nuova occasione.

Nel torneo Atp 500 in programma in Qatar, subito il ceco per il tennista azzurro che torna dopo la sconfitta in semifinale a Melbourne contro Djokovic In attesa di vedere se ci sarà in finale il primo scontro ufficiale a livello Atp del 2026 tra Sinner ed Alcaraz, il numero due del mondo tornerà in campo per affrontare il primo turno del torneo di Doha e ricominciare la scalata al primo posto nel ranking che appartiene allo spagnolo. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Machac in programma lunedì 17 febbraio alle ore 11.30. Sinner arriva a Doha dopo la cocente delusione di Melbourne dove non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. Sinner torna in campo a Doha: esordio con Machac e poi? In finale c'è l'ipotesi Alcaraz Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio. Sinner-Machac, riparte da Doha la scalata di Jannik al vertice: il pronostico Jannik Sinner affronta Machac a Doha dopo la sconfitta a Melbourne contro Djokovic, perché vuole rilanciarsi nel circuito. CAMMINO DI FERRO: Per Jannik a Doha la strada per la finale è un incubo Sinner torna in campo a Doha, ma Cocciaretto lo scaccia dal centrale: Jannik si inchina alla fenice BrignoneSinner celebra l'oro senza eguali di Brignone a Milano Cortina e si allena a Doha, dove viene scacciato dal campo centrale da Elisabetta Cocciaretto Jannik Sinner: prossimo torneo, quando torna in campo, dataQuando torna in campo Jannik Sinner e qual è il suo prossimo torneo? Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno del campione di tennis Sinner torna in campo a Doha, l'esordio sarà con Machac