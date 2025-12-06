Permessi di soggiorno col trucco | carte false per avere i documenti gli stranieri risultavano imprenditori
Ferrara, 6 dicembre 2025 – Svelato il business dei permessi falsi, ottenuti grazie a finte dichiarazioni dei redditi presentate da titolari di imprese fantasma. Il pm Isabella Cavallari ha chiesto una condanna di un anno e 4 mesi di reclusione per 8 stranieri e un anno e sei mesi per un’altra immigrata. Per la procura sarebbero tutti colpevoli di aver presentato nel 2017 false dichiarazioni asserendo di essere imprenditori nel campo dell’edilizia o della moda, alla scopo di far figurare redditi e ottenere permessi di soggiorno. La guardia di finanza, dopo numerose richieste tutte uguali, avrebbe scoperto che le attività erano fantasma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
