Assegno unico febbraio 2026 quando verrà pagato | importi novità Isee

L’Assegno unico di febbraio 2026 sarà pagato tra pochi giorni, dopo che le nuove soglie Isee e gli importi sono stati aggiornati dell’1,4% per riflettere l’inflazione. La rivalutazione riguarda tutte le famiglie che rientrano nei limiti stabiliti e potrebbe portare a un aumento del beneficio per alcuni nuclei familiari. Le modifiche sono state decise per assicurare un sostegno più adeguato alle famiglie con figli.

(Adnkronos) – Mancano ormai pochi giorni al pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026. Importi e soglie Isee sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione Istat. L'Inps ha inoltre confermato che non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato "accolta". La prestazione sarà erogata d'ufficio in continuità, salvo che la.

L’Assegno Unico 2026 introduce novità nel calcolo dell’ISEE, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle misure di sostegno per le famiglie con figli.

L'assegno unico rappresenta un sostegno economico per molte famiglie italiane.

Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo.

