Assegno unico ecco quando verrà pagato a gennaio 2026 e negli altri mesi | il calendario

L'assegno unico rappresenta un sostegno economico per molte famiglie italiane. A fine 2025, l'Inps ha reso disponibile il calendario dei pagamenti previsto per il 2026, indicando le date di accredito mese per mese. In questo modo, è possibile pianificare con chiarezza le erogazioni previste nel corso dell'anno, garantendo trasparenza e facilità di consultazione per tutti i beneficiari.

Riecco l'assegno unico. A fine anno l'Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti del 2026, mese per mese. Rispetto al 2025 cambierà molto poco. Chi è già in possesso dei requisiti riceverà l'accredito intorno al 20 del mese, mentre per chi ha presentato domanda da poco il pagamento della. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

