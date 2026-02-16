asma non controllato triplice terapia migliora funzione polmonare e previene ricadute

L'asma non controllata rappresenta un problema serio, e una terapia triplice aiuta a migliorare la funzione dei polmoni e a ridurre le ricadute. Recentemente, uno studio ha mostrato che questa strategia terapeutica può fare la differenza per i pazienti che faticano a gestire la malattia. In particolare, i ricercatori hanno osservato miglioramenti significativi nei test di funzionalità respiratoria.

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - L'asma è una malattia respiratoria cronica e diffusa che colpisce fino a 262 milioni di persone nel mondo, di cui oltre 25 milioni negli Stati Uniti. Quando non è controllata, l'infiammazione e la contrazione della muscolatura delle vie aeree (broncocostrizione) possono causare respiro sibilante, affanno, senso di costrizione toracica, tosse e, nei casi più gravi, anche il decesso. Nonostante la disponibilità delle terapie standard, molti pazienti rimangono non controllati e continuano a sperimentare una significativa compromissione della funzione polmonare e una riduzione della qualità di vita.

