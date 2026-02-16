Ascolti tv i dati del 15 gennaio 2026

Bene la fiction. Nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, su Rai1  Cuori 3 coinvolge 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Poi, su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ottiene 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 porta a casa ben 2.073.000 spettatori (11.7%) con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Le Iene si ferma a 1.223.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 Presadiretta  segna 781.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4  Fuori dal Coro  totalizza 618.000 spettatori (4.8%). Su La7  Surviving – Il caso Epstein  raggiunge 389. 🔗 Leggi su 361magazine.com

