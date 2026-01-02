Ascolti tv 1 gennaio 2026 | Biancaneve e i sette nani 15.9% Santocielo 15.5% Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Biancaneve e i sette nani ” contro “ Santocielo “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 1 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Biancaneve e i sette nani vs Santocielo. Auditel ieri sera, 1 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Biancaneve e i sette nani” vs “Santocielo”. Chi ha vinto? Rai 1: Biancaneve e i sette nani, il film d’animazione Disney, capolavoro del 1937, ha fatto compagnia a 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 1 gennaio 2026: Biancaneve e i sette nani (15.9%), Santocielo (15.5%), Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 1 gennaio 2026: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026. Biancaneve e i sette nani supera Santocielo: 15,9% contro 15,5% Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale), Gerry Scotti tocca il 29,5%; Ascolti tv, chi ha vinto a San Silvestro tra Marco Liorni e Federica Panicucci (i dati eclatanti); Pagelle ascolti tv, top e flop di Capodanno: il Concertone di Rai 1 stacca il record di Canale 5. Il discorso di Mattarella seguito da...; Ascolti tv, 11 milioni per il messaggio di fine anno di Mattarella. Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

