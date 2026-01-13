Spazio Kids | a Roma la magia del teatro per le nuove generazioni

Spazio Kids a Roma propone una stagione teatrale dedicata alle nuove generazioni, offrendo sei appuntamenti pensati per bambini e famiglie. Un percorso multidisciplinare che mira a stimolare la creatività e l’interesse dei più giovani attraverso spettacoli di qualità, in un ambiente accogliente e pensato per condividere momenti di cultura e intrattenimento. Un’occasione per avvicinare i bambini al teatro in modo semplice e coinvolgente.

Cosa: Spazio Kids, una stagione teatrale dedicata all'infanzia e alle famiglie con sei appuntamenti multidisciplinari.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, dal 17 gennaio al 19 aprile 2026.. Perché: Un percorso educativo e poetico che utilizza il teatro come strumento di formazione emotiva e scoperta del mondo attraverso il gioco.. Prende il via a Roma una nuova e stimolante proposta culturale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Lo Spazio Rossellini, polo multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, si trasforma in un palcoscenico privilegiato per l'infanzia con l'inaugurazione di Spazio Kids.

