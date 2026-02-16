Antonella Fiordalisi tra dolore ed emozione racconta una pagina della sua famiglia
Antonella Fiordalisi si commuove durante una trasmissione quando ricorda una vicenda familiare, causata dalla perdita di un caro. La conduttrice rivela di aver affrontato momenti difficili, come la scomparsa di suo padre, che le ha lasciato un vuoto enorme. Durante l'intervista, Fiordalisi si apre e si commuove, lasciando trasparire tutta la sofferenza che ha vissuto in quei giorni.
Antonella Fiordalisi parla col cuore in mano e scoppia a piangere da Caterina Balivo, tra dolore ed emozione. Per la prima volta davanti alle telecamere, Antonella Fiordalisi smette i panni dell’icona social e della donna sempre sotto i riflettori per concedersi un racconto intimo, autentico, quasi sussurrato. Non è un’intervista come le altre: è una confessione. E al centro non ci sono i titoli, le polemiche o i successi, ma un legame profondo, viscerale, quello con sua sorella. Antonella racconta il rapporto con sua sorella a La Volta Buona da Caterina Balivo. Un rapporto cresciuto tra complicità silenziose e piccoli scontri quotidiani, come accade in ogni famiglia vera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Antonella Fiordelisi in lacrime: Non sento mia sorella da sei anni, ora sono ziaMomento di gran fragilità emotiva per Antonella Fiordelisi, che in studio a La Volta Buona non ha trattenuto il dispiacere per una situazione familiare che continua a preoccuparla. libero.it
Antonella Fiordelisi piange a La Volta Buona: Non vedo mia sorella da 5 anni/ Colpa mia, voglio rimediareAntonella Fiordelisi - ospite oggi a La Volta Buona - ha raccontato del rapporto interrotto con la sorella da 5 anni. ilsussidiario.net
