nascite in aumento al san giuseppe dati in controtendenza

Al punto nascite di Empoli, i dati recenti mostrano un incremento delle nascite, in controtendenza rispetto al trend di calo demografico che interessa molte altre aree. Questa situazione suggerisce una realtà differente, dove le nascite sono in aumento e indicano potenzialmente un cambiamento nelle dinamiche familiari e sociali locali. Analizzare questi dati può offrire spunti utili per comprendere meglio il contesto demografico della zona.

Empoli, 8 gennaio 2026 – Inverno demografico? Non ovunque. Al punto nascite di Empoli i dati rivelano una realtà ben diversa. Il reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Giuseppe, diretto dal dottor Massimo Gabbanini, vanta numeri in controtendenza con un costante incremento delle nascite negli ultimi anni. Fiocchi rosa e azzurri, ecco i primi e gli ultimi nati in Toscana Dottore quanti bebè sono nati nel 2025? “Abbiamo registrato 986 parti, un numero che conferma la solidità e l’attrattività del servizio sul territorio”. Qual è stato il mese più prolifico dell’anno appena trascorso? “I mesi con maggior numero di nascite sono stati settembre e ottobre, entrambi con 96 parti ciascuno, a testimonianza di una distribuzione stagionale piuttosto concentrata nella parte finale dell’anno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

