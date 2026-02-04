Dal testo di Ariosto al palcoscenico | la 4L del Respighi in scena al Teatro Filodrammatici

Questa sera al Teatro Filodrammatici va in scena la 4L del Respighi, portando sul palco un pezzo di storia letteraria. Si ripercorre il racconto della prima Satira di Ariosto, che descrive la rottura tra il poeta e il cardinale Ippolito d’Este. La lite nasce dal rifiuto di Ariosto di seguirlo in Ungheria, nella diocesi di Agria. La pièce mette in scena quel momento di tensione tra i due, rivisitato in modo originale sul palco.

La prima Satira di Ariosto racconta la rottura tra l’autore e il cardinale Ippolito d’Este, in seguito al rifiuto del poeta di seguire l’ecclesiastico in Ungheria, nella diocesi di Agria. Ma che cosa può succedere se un gruppo di ragazzi e ragazze decide di "rileggere" il testo ariostesco alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leonardo Lidi all'Ariosto con La gatta sul tetto che scotta; Fortuna antica e moderna degli Oracoli caldaici; La gatta sul tetto che scotta: il classico di Williams diretto da Leonardo Lidi

Leonardo Lidi all’Ariosto con La gatta sul tetto che scottaREGGIO EMILIA – Al Teatro Ariosto di Reggio Emilia arriva martedì 3 e mercoledì 4 febbraio (ore 20.30) uno dei testi più feroci e dolorosi di Tennessee Williams: La gatta sul tetto che scotta, nella r ... reggionline.com

L’Ariosto filtrato dal filosofo: l’opera di CroceÈ tornato in libreria l’Ariosto di Benedetto Croce a cura di Giuseppe Galasso (Adelphi 2025), già parte del trittico Ariosto, Shakespeare e Corneille (1920). Le date non sono accidenti e quelle di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

