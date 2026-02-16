Agrigento | 2 milioni per riqualificare strade provinciali est sicurezza e ripristino viabilità prioritaria

Il Comune di Agrigento ha deciso di investire 2 milioni di euro per sistemare le strade provinciali dell’est, dopo che molte vie risultano dissestate e pericolose. La mancanza di manutenzione ha causato numerosi incidenti e rallentamenti nel traffico quotidiano. Per affrontare questi problemi, le autorità hanno avviato un piano di interventi mirati alla sicurezza e al ripristino della viabilità, coinvolgendo imprese locali per i lavori di riqualificazione.

Agrigento Investe in Sicurezza: 2 Milioni di Euro per Riqualificare le Strade Provinciali. Il Consorzio Comunale di Agrigento ha aperto i bandi per un accordo quadro annuale da 1.957.000 euro, interamente finanziati con fondi regionali, per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est. L'obiettivo è ripristinare e mettere in sicurezza le arterie che collegano centri abitati e aree agricole, migliorando la viabilità e sostenendo l'economia locale. Un Piano di Interventi Mirato. L'amministrazione comunale, guidata dal presidente Giuseppe Pendolino, intende affrontare con determinazione le criticità rilevate attraverso un'attenta analisi tecnica.