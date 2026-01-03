Affari Tuoi il sospetto choc su Orazio | Sa cosa c' è nel pacco

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Orazio di Arzano, artista di strada e teatrale, si confronta con il gioco. Durante l’episodio, emerge un sospetto riguardo al contenuto del pacco, suscitando curiosità tra i partecipanti e gli spettatori. La puntata svela dettagli sulla vita di Orazio e le sue aspettative, offrendo un momento di intrattenimento e riflessione.

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Orazioda Arzano (Campania), artista di strada, circo e teatro, accompagnato dalla moglie Gabriella. I figli Giorgio e Matteo tifano da casa.La partita parte dal pacco 11 (Emilia Romagna) con 20 euro, poi 5 euro in Sicilia. Nei tiri successivi escono valori misti: 10 euro, 100mila, 1 euro e 10mila. Il Dottore offre subito 30mila euro, ma Orazio rifiuta senza esitare. La gara procede con rossi prevalenti; elimina 100 euro, accetta un cambio (dal suo pacco 4 al 18 del Molise), scoprendo fortunatamente 30mila euro nel vecchio.

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com

Ad Affari tuoi Orazio, concorrente dalla Campania, rifiuta 120mila euro e arriva a un finale carico di tensione: in gioco restano solo 75mila e 300mila euro. Un cambio decisivo e un esito che divide tra entusiasmo e rimpianto. Il momento della scelta ha spiazzat - facebook.com facebook

