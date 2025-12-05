Thomas gigante fuori dagli schemi che ha stregato mister Handanovic

Il giovane Matarrese era piccolo e magro, crescendo è diventato un gigante coi piedi educati e il cervello che pensa giocate fuori dagli schemi e prima degli altri. Sarà lui il futuro dell'Inter?.

A ZINAL DOPPIETTA AZZURRA POMARÈ-PAZZAGLIA NEL SECONDO GIGANTE DELLA COPPA EUROPA FEMMINILE. SARA ALLEMAND TREDICESIMA La poliziotta ampezzana Ambra Pomarè ha vinto il secondo Gigante della Coppa Europa femminile a - facebook.com Vai su Facebook

