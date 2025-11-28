Quante volte ti sei ritrovato in videochiamata con un’immagine sgranata, sfocata, quasi ridicola se paragonata alla nitidezza che il tuo smartphone riesce a catturare con naturalezza? La webcam integrata nel tuo portatile, quella che usi ogni giorno per meeting e call con amici, è probabilmente ferma a standard di qualità che farebbero arrossire anche una fotocamera del 2015. Nel frattempo, lo smartphone che tieni in tasca monta sensori da 48, 64 o addirittura 108 megapixel, con stabilizzazione ottica e imaging computazionale che farebbero impallidire dispositivi professionali di pochi anni fa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Addio webcam da 20 euro: Windows 11 usa la fotocamera dello smartphone senza installare nulla (e ti spiega come fare)