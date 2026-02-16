Addio al grande Robert Duvall | l' attore de Il Padrino e Apocalypse Now è morto a 95 anni
Robert Duvall, famoso attore noto per aver interpretato il tenente colonnello Kilgore in Apocalypse Now, è morto domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia. La sua scomparsa a 95 anni è stata causata da problemi di salute legati all’età. Duvall aveva recitato in oltre sessanta film, ricevendo sette nominations all’Oscar e portando sul grande schermo personaggi memorabili come il pastore in Tender Mercies.
Robert Duvall, attore Premio Oscar per Tender Mercies, indimenticabile tenente colonnello Kilgore in Apocalypse Now, è morto domenica nella sua casa in Virginia Il mondo del cinema piange la sua star dallo sguardo d'acciaio: Robert Duvall, l'attore sette volte nominato all'Oscar (che ha vinto nel 1984 con Tender Mercies), è morto a 95 anni nella sua casa di Middleburg, in Virginia. A dare l'annuncio del decesso, avvenuto domenica 15 febbraio 2026, è stata la moglie Luciana Pedraza con una nota pubblica in cui ha spiegato che, per volontà dello stesso Duvall, non ci sarà nessuna cerimonia pubblica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
