addio a damiano alberti creator di cerveteri scomparso a 23 anni

Damiano Alberti, giovane creator di Cerveteri, è morto a 23 anni a causa di un tumore maligno alla gamba. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa, ricordando come Damiano avesse deciso di parlare apertamente della malattia sui social, condividendo ogni fase della sua lotta. In un video pubblicato nel 2023, aveva spiegato di aver preferito essere sincero con i follower, anche quando la malattia lo aveva portato a interrompere temporaneamente la sua attività online.

