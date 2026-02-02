Chi è Paolo Andrea Cofferati il ragazzo scomparso dalla provincia di Lecco 23 anni fa

Sono passati 23 anni da quando Paolo Andrea Cofferati è scomparso da Valmadrera, un piccolo paese in provincia di Lecco. Era l’11 novembre 2003 quando il giovane di 23 anni è sparito nel nulla. Da allora, della sua scomparsa non ci sono più tracce e le indagini continuano senza aver trovato risposte certe. La famiglia aspetta ancora di sapere cosa sia successo a Paolo Andrea, mentre le polemiche e i dubbi restano aperti.

Paolo Andrea Cofferati scomparse l'11 novembre 2003 da Valmadrera, piccolo comune in provincia di Lecco. Da quel giorno non si è più saputo nulla di lui. La sua famiglia e l'associazione Penelope non si sono mai dimenticati di lui.

