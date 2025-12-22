Concorso Inps in arrivo 2200 assunzioni | quali sono i profili richiesti

L'Inps ha annunciato un piano di potenziamento del proprio organico con l'assunzione di circa 4.800 nuovi dipendenti. Le procedure sono state deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Vediamo quali sono i profili richiesti e i passaggi che. 🔗 Leggi su Today.it

Inps, concorsi 2026 in arrivo: 2600 assunzioni, i profili richiesti e la pubblicazione dei bandi - L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato un importante piano di potenziamento del proprio organico con l'assunzione di circa 4. corriereadriatico.it

In arrivo nuovi Concorsi INPS per 411 posti per diplomati e laureati: approvati 4 Bandi per assistenti, funzionari, dirigenti - Il CDA dell'Istituto ha deliberato la copertura di 411 posti per assistenti, funzionari e dirigenti. ticonsiglio.com