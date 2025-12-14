Russia ed Europa | esercito e non solo ecco chi è più forte

L'orizzonte geopolitico tra Russia ed Europa si fa sempre più complesso, con tensioni crescenti e sfide militari e strategiche. La distanza tra le potenze si approfondisce, alimentando timori di un possibile confronto senza l'intervento degli Stati Uniti. In questo scenario, si analizzano le forze e le dinamiche che definiscono i rapporti tra le due parti.

La frattura tra Stati Uniti e Unione Europea ha rilanciato l’ipotesi di un futuro conflitto fra le nazioni europee e la Russia senza che gli Usa intervengano. Un metro dei rapporti di forza fra la Russia e una cosiddetta “Euro-Nato”, ossia la porzione europea dell’Alleanza, può essere dato dal raffronto tra gli arsenali, sebbene siano da mettere in conto mutamenti nei prossimi 4-5 anni. Sulla carta, anche senza l’apporto statunitense, i numeri complessivi pendono dalla parte dell’Ue, con l’eccezione degli armamenti nucleari, dato che la preponderanza dell’arsenale russo su quello anglo-francese s’aggira su 10 a 1. Liberoquotidiano.it

