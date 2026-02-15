Zelensky lancia un messaggio agli Usa | Dateci due mesi di cessate il fuoco e indirò elezioni

Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di concedere due mesi di cessate il fuoco in Ucraina, promettendo di indire elezioni al termine di quel periodo. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il presidente ucraino ha sottolineato quanto sia importante mantenere unita l’Europa e ha ringraziato i paesi del continente per l’aiuto ricevuto. Zelensky ha anche insistito sulla necessità di rafforzare il sostegno internazionale per trovare una soluzione duratura al conflitto.

Un lugo applauso, condito da standing ovation, accompagna l'inizio del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. È senza dubbio uno degli ospiti più attesi del summit, e inizia il suo intervento con un sentito ringraziamento all'Unione Europea. Sottolineando l'importanza del programma Purl, ovvero la Lista dei Requisiti Prioritari per l'Ucraina, che fornisce a Kiev armi statunitensi per combattere contro la Russia, dichiara: " La maggior parte dei missili di difesa aerea in grado di fermare i missili balistici russi ci arrivano grazie al Purl che esiste grazie all'Europa.