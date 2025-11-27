Il futuro della corona inglese? William e Kate sono una garanzia

Si torna a parlare di monarchia inglese a Ravenna, dopo la visita la scorsa primavera di Re Carlo III e Camilla, con la presentazione del nuovo libro dell’ex popolare corrispondente Rai da Londra, Antonio Caprarica: ‘Kate e la maledizione dei Galles’. L’evento, in programma domani alle 18 alla Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, è promosso dall’associazione culturale Italo-Britannica che da oltre 40 anni si dedica alla diffusione della lingua e della cultura inglese in città e che nell’ultimo anno ha collaborato con la Italian Byron Society e il Museo Byron attraverso lecture e incontri. Caprarica, come nasce l’idea di questo suo nuovo lavoro ispirato alla Royal Family britannica? "Un anno e mezzo fa dopo il terribile annuncio della malattia da parte di Kate, uno dei periodi più neri della Corona inglese, se si considera anche il quasi contemporaneo annuncio del male del re. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il futuro della corona inglese? William e Kate sono una garanzia"

