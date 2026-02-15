Volley la terza partita di stagione contro Lagonegro questa volta non sorride alla Consar

La Consar ha perso contro Lagonegro perché questa volta non è riuscita a fermare la determinazione della Rinascita. Dopo due vittorie consecutive, i ravennati hanno incontrato una squadra più aggressiva, che ha preso il comando fin dall’inizio. La Rinascita, reduce da due sconfitte, ha giocato con più energia e ha conquistato il successo in modo netto, chiudendo il match 3-0.

Passo indietro della Consar. Reduce da due vittorie di fila in campionato, la formazione ravennate ha subito l’iniziativa di una coriacea e determinata Rinascita Passo indietro della Consar. Reduce da due vittorie di fila in campionato, la formazione ravennate ha subito l’iniziativa di una coriacea e determinata Rinascita, reduce a sua volta da due ko conscutivi e impostasi 3-0. Goi e compagni hanno pagato la partenza forte degli avversari in tutti e tre i set e si sono trovati sempre a inseguire senza mai trovare l’opportunità o il momento giusto per spostare l’inerzia dell’incontro. In casa Lagonegro hanno brillato Raffaelli e Armenante, 29 punti in due, mentre sul fronte romagnolo si è fatto sentire soprattutto Bartolucci, che ha chiuso con 13 punti, con 5 muri e un ace, l’unico della squadra in questo match.🔗 Leggi su Today.it Volley, Coppa Italia A2: la Consar supera Lagonegro e vola in semifinale La Consar Ravenna si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2 di volley, battendo Lagonegro 3-1 nei quarti di finale. Volley serie A2. Consar, quanti amici a Lagonegro. Prima dei sentimenti c’è il campo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bcc Tecbus ok al tie break con Terni: terza vittoria di fila; Fossato Volley-Sir Safety Assisi 1-3. Partita intensa e bellissima, atlete di casa in corsa per i play off; Sfida al vertice. Domenica arriva Conegliano!; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo. Volley: La Fenix Energia Faenza supera Clown 2.0 Vivo VillanovaTerza vittoria consecutiva per la Fenix Energia che supera 3-1 il Clown 2.0 Vivo Villanova, restando così nelle prime posizioni È stata una partita molto strana – sottolinea coach Mirko Mancini -. Ab ... ravennawebtv.it Sigel Seap Marsala Volley supera Altino 3-1 e sale in classificaGrande prova della Sigel Seap Marsala Volley che supera Altino 3-1 e continua la corsa verso la salvezza in Serie A2 ... marsalalive.it La classifica della pool salvezza di A2 femminile alla vigilia della terza giornata d'andata #pallavolo #legavolleyfemminile #siamoancoraqua #piubellacosa #amoreneroverde facebook