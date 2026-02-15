Via Sciuti | Sudiciume diffuso negli stalli per le auto solo foglie in decomposizione e fango

Da palermotoday.it 15 feb 2026

A causa del cattivo stato di manutenzione, via Sciuti si presenta oggi con stalli per le auto sporchi e abbandonati. Le piazzole sono riempite di foglie in decomposizione, fango e rifiuti lasciati dai passanti. La strada, spesso frequentata da residenti e commercianti, mostra un’immagine di incuria che si fa notare a ogni passaggio.

Siamo in via Sciuti. Quelli che dovrebbero essere ordinati stalli per le auto sono spazi immondi invasi da rifiuti, foglie in decomposizione e fango. Impossibile scendere dall’auto in caso di pioggia. Le basole dei cercini degli alberi divelte e ammassate a casaccio. Un fruttivendolo contribuisce.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

