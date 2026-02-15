Vermi al cimitero a Budrione iniziata la pulizia

Vermi trovati al cimitero di Budrione, l’amministrazione ha iniziato la pulizia per rimuoverli. Dopo una segnalazione dei residenti, i funzionari sono entrati nel campo santo venerdì sera e hanno controllato le tombe, ma non hanno visto nessun animale presente. La pulizia mira a risolvere il problema e a ripulire le aree interessate.

A seguito della segnalazione, anche venerdì sera è stato effettuato un sopralluogo informale al cimitero di Budrione, durante il quale non sono stati individuati animali. Ripetuto questa mattina (ieri per chi legge, ndr), a luce piena, il sopralluogo ha permesso di individuare alcuni gruppi di animali morti. È stata quindi predisposta una pulizia per questa mattina e lunedì sarà effettuata un’ulteriore ispezione. Il comune di Carpi interviene dopo che il Gruppo consiliare di Fratelli di Italia ha denunciato, "a seguito di varie sollecitazioni di cittadini indignati, un’invasione di vermi, tra le tombe, al cimitero di Budrione", riaccendendo in generale i riflettori sulla gestione dei cimiteri cittadini e riconoscendo "palesi responsabilità dirette della cooperativa torinese che gestisce i cimiteri e quelle di controllo dell’amministrazione comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vermi al cimitero, a Budrione iniziata la pulizia I volontari del Movimento 5 Stelle al lavoro per la pulizia civica al Parco Briolini e in spiaggia La pulizia etnica che colpisce Giaffa al cuore Il Cafè Yafa, storico punto di incontro nel cuore di Giaffa, rappresenta da anni un luogo di confronto tra diverse comunità, tra artisti e intellettuali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vermi al cimitero, a Budrione iniziata la pulizia; Allarme di Fratelli d'Italia sui vermi al cimitero di Budrione: episodio risalente al 31 ottobre 2025, segnalato dal concessionario e subito rimosso; Invasione di vermi nel cimitero di Budrione, Fratelli d’Italia: Situazione indecorosa, Comune responsabile e inadeguato; Vermi tra le tombe al cimitero di Budrione. Vermi al cimitero, a Budrione iniziata la puliziaCarpi, sopralluogo dell’Amministrazione al camposanto: Abbiamo trovato animaletti morti, ma è un fenomeno legato all’umidità ... msn.com Vermi tra le tombe al cimitero di BudrioneCarpi, Fratelli d’Italia si fa portavoce della rabbia dei cittadini: Situazione indecorosa che offende la sensibilità dei famigliari ... msn.com Invasione di vermi nel cimitero di Budrione, Fratelli d’Italia: “Situazione indecorosa, Comune responsabile e inadeguato” I cimiteri non sono spazi qualsiasi: sono luoghi di culto e di memoria che meritano una gestione attenta, tempestiva, costante e rispettosa, facebook