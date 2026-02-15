Valanga travolge sciatori fuori pista a Courmayeur
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori che stavano percorrendo il fuoripista nel canale del Ves sopra Courmayeur. La massa di neve ha rotto gli sci di un gruppo che stava scendendo in zona, causando panico e spavento tra i presenti.
Questa mattina, 15 febbraio, una valanga si è staccata in val Veny, travolgendo alcuni sciatori che stavano percorrendo il fuoripista sopra Courmayeur, nel canale del Ves. Al momento, non è chiaro il numero esatto di persone coinvolte. Sul posto è immediatamente intervenuto il soccorso alpino valdostano. Condizioni critiche. L'evento si è verificato in un contesto di pericolo valanghe molto elevato (livello 4 su 5), che indica la possibilità di distacchi spontanei di grandi dimensioni. Le recenti nevicate, insieme a forti variazioni termiche e al vento in quota, hanno reso particolarmente instabile il manto nevoso lungo i pendii più ripidi del massiccio del Monte Bianco.
