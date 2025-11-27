Valanga dopo un fuori pista | panico per degli sciatori

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo oggi, giovedì 27 novembre, poco oltre il confine di Stato. A sud di Innsbruck, infatti, si è staccata una valanga sul ghiacciaio dello Stubaital: secondo le prime informazioni, il distacco nevoso sarebbe avvenuto durante un fuori pista di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Valanga dopo un fuori pista: panico per degli sciatori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fara San Martino si prepara ad accogliere il feretro di Paolo Cocco, l'alpinista 41enne deceduto lo scorso 3 novembre in Nepal, dopo essere stato travolto da una valanga sul Dolma Khang, insieme ad altri escursionisti, tra cui l'abruzzese 47enne Marco Di Ma - facebook.com Vai su Facebook

ADESSO [02.11-06:30] Cima #Vertana #Vertainspitze Ortles-Cevedale, Alpi Retiche #Bolzano #Bozen Riprese le ricerche dei 2 dispersi dopo #valanga su sciatori (01.11.2025) Nella giornata di ieri recuperati 3 corpi. Vai su X

Valanga in Tirolo travolge 6 escursionisti: sono tutti salvi - Una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco, ha travolto e parzialmente sepolto sei escursionisti. Segnala msn.com

Austria: almeno 3 persone intrappolate sotto la neve a causa di una valanga in Tirolo - Almeno tre persone sono rimaste intrappolate sotto la neve dopo che una valanga ha travolto una popolare località turistica nel Tirolo austriaco. Secondo msn.com

Valanga sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, proprio accanto allo skilift: diverse persone travolte - Una vasta operazione di ricerca e salvataggio sul ghiacciaio dello Stubai, in Austria, dopo che una valanga ha travolto un gruppo di sciatori fuoripista ... Da msn.com