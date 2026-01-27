La Giornata della Memoria a Follonica rappresenta un momento di riflessione e impegno civico. Promossa dal Comune in collaborazione con Anpi ’Vittorio Ranieri’ e Isgrec, questa ricorrenza si rivolge alle giovani generazioni, offrendo due giornate di approfondimento. Un’occasione per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di memoria e responsabilità civica nella comunità locale.

Follonica celebra la ’ Giornata della Memoria ’ con due giornate dedicate alle giovani generazioni. Il programma è promosso dal Comune di Follonica in collaborazione con la sezione Anpi ’Vittorio Ranieri’ e l’ Isgrec. Il primo appuntamento è in programma oggi alle 10 all’esterno del palazzo comunale, dove si terrà la cerimonia di commemorazione davanti alla lapide dedicata ai militari follonichesi che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire al fascismo e furono deportati nei campi di concentramento nazisti. Alla cerimonia partecipano il sindaco Matteo Buoncristiani, la vicepresidente dell’Anpi Laura Ticciati e la direttrice dell’Isgrec Ilaria Cansella, insieme agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non è solo una ricorrenza ma un impegno civico"

Il liceo Galilei si impegna a promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, mettendo al centro l'importanza della Costituzione.

