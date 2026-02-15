Una brutta Italia cede netto alla Norvegia | si fa dura per le semifinali
L’Italia ha perso contro la Norvegia, e questa sconfitta rende più difficile la possibilità di arrivare alle semifinali. Dopo aver vinto contro la Svezia e la Gran Bretagna, la squadra azzurra ha incontrato difficoltà contro i norvegesi, che hanno concluso con un punteggio di 10-7. La partita si è conclusa con un’azione decisiva nel finale, che ha portato alla vittoria dei norvegesi.
Dopo le grandi imprese firmate contro la Svezia (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e contro la Gran Bretagna (Campioni del Mondo in carica), l’Italia si è un po’ arenata nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ieri la sconfitta contro la Germania all’extra-end, oggi la battuta d’arresto contro la Norvegia con il punteggio di 10-7. Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner hanno reagito con una splendida mano da quattro punti nel quinto end, dopo il precedente 3-0 marcato dagli scandinavi, ma poi nel finale si sono fatti imbrigliare dal gioco di Magnus Ramsfjell e compagni, che li hanno spinti alla mano rubata nel nono end e che hanno poi fatto la differenza con il martello nel decimo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Norvegia 7-10, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta all’ultimo end. Adesso si fa dura per gli azzurri
L’Italia ha perso contro la Norvegia 7-10 nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un ultimo end complicato che ha portato alla sconfitta.
Curling, Italia battuta 10-7 dalla Norvegia. Cammino in salita per le semifinali
L’Italia ha perso contro la Norvegia 10-7 nel curling, a causa di una doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che ha fatto la differenza negli ultimi turni.
VERGOGNA!! ADDIO MONDIALI - ITALIA NORVEGIA 1-4 (ORA PARLO IO!!!)
Argomenti discussi: Sei Nazioni: l'Italia accarezza impresa, l'Irlanda la spunta nel finale; Il Pizzaballa del Kenya e gli altri introvabili: è spille mania alle Olimpiadi; Milano-Cortina, dopo l'exploit di ieri tocca al curling far sognare l'Italia; Svanisce il sogno del bis: Mosaner/Constantini si arrendono agli USA e si giocheranno il bronzo.
L’addio dell’Italia a Luciano è solo una brutta vittoriaServiva una goleada, non c’è stata. Serviva un eventuale favore da Tallin (Estonia contro la Norvegia), non è arrivato. E l’Italia ha preso congedo dalla stagione deludente e dal ct esonerato a costo ... ilgiornale.it
Contro Haiti beffa all'ultimo minutoUna brutta Italia non va oltre il 2-2Finisce 2-2 Italia-Haiti, amichevole giocata a Rio de Janeiro. Gol storico per Giaccherini che dopo 19 secondi porta in vantaggio gli azzurri, nella ripresa Marchisio raddoppia al 27', poi Haiti ... unionesarda.it
UNA BRUTTA SERATA PER GLI AZZURRI La Finlandia si impone nettamente per 11-0: terza sconfitta su 3 gare per l'Italia in questo Gruppo B facebook