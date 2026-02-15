Una brutta Italia cede netto alla Norvegia | si fa dura per le semifinali

L’Italia ha perso contro la Norvegia, e questa sconfitta rende più difficile la possibilità di arrivare alle semifinali. Dopo aver vinto contro la Svezia e la Gran Bretagna, la squadra azzurra ha incontrato difficoltà contro i norvegesi, che hanno concluso con un punteggio di 10-7. La partita si è conclusa con un’azione decisiva nel finale, che ha portato alla vittoria dei norvegesi.

Dopo le grandi imprese firmate contro la Svezia (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e contro la Gran Bretagna (Campioni del Mondo in carica), l’Italia si è un po’ arenata nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ieri la sconfitta contro la Germania all’extra-end, oggi la battuta d’arresto contro la Norvegia con il punteggio di 10-7. Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner hanno reagito con una splendida mano da quattro punti nel quinto end, dopo il precedente 3-0 marcato dagli scandinavi, ma poi nel finale si sono fatti imbrigliare dal gioco di Magnus Ramsfjell e compagni, che li hanno spinti alla mano rubata nel nono end e che hanno poi fatto la differenza con il martello nel decimo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

