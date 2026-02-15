Un giorno doloroso per i salentini

Un incidente ha causato la rovina dell’arco degli innamorati a Sant'Andrea di Melendugno, lasciando i residenti sconvolti. Marco Sales ha catturato con il drone le immagini del monumento crollato, che rappresenta un simbolo del paese e ora si trova in frantumi. La struttura, molto amata dai cittadini, si è sgretolata improvvisamente, lasciando un vuoto nel paesaggio locale.

SANT'ANDREA (Meledugno) - Lo scatto dal drone all'arco crollato a Sant'Andrea di Melendugno, noto come "degli innamorati", ritratto dal nostro lettore Marco Sales. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.