Un bacio a Viterbo la Comunità pagana italiana | No a demonizzazioni e paure medievali

La Comunità pagana italiana ha criticato l’evento “Un bacio a Viterbo” perché teme che possa alimentare stereotipi e paure medievali. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città il prossimo fine settimana e quello successivo, e l’associazione invita a evitare rappresentazioni che rischiano di danneggiare la percezione delle tradizioni pagane.

La Comunità pagana italiana interviene su "Un bacio a Viterbo", l'evento di Spazio Viterbo, l'ufficio chiamato a rilanciare il centro storico, in programma il prossimo fine settimana (21-22 febbraio) e quello successivo (28 febbraio - 1 marzo). Attraverso ViterboToday la Comunità pagana replica, a firma di 14 realtà, alla petizione contro la manifestazione in cui pratiche esoteriche e simboli pagani vengono descritti come "armi del nemico di Dio", causa di "terribili disturbi psicologici e spirituali" e associati al satanismo. La petizione fa appello anche al vescovo Orazio Francesco Piazza e alla sindaca Chiara Frontini affinché intervengano.