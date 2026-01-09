Ultimissime Inter LIVE | Chivu recupera due importanti pedine per il big match contro il Napoli

In aggiornamenti live, l'Inter si prepara al big match contro il Napoli, con Chivu che recupera due elementi fondamentali per la formazione. La redazione di Inter News 24 offre le ultime notizie in tempo reale, fornendo un quadro accurato delle novità più rilevanti in casa nerazzurra. Restate con noi per seguire gli sviluppi e le informazioni più recenti sulla squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 9 GENNAIO. Inter Napoli, buone notizie per Chivu: Darmian e Diouf in gruppo! Le ultime Inter Napoli, buone notizie per Chivu: Darmian e Diouf si allenano in gruppo! Segui le ultimissime sui nerazzurri Mercato Inter, quale futuro per Asllani? Sul tavolo ci sono due opzioni: ecco quali Mercato Inter, Asllani sempre più lontano da Torino: ma quale sarà il suo futuro? Ecco le opzioni per il centrocampista Mercato Inter, derby d’Italia per Muharemovic? I nerazzurri sfidano la Juventus per il difensore del Sassuolo Mercato Inter, Di Marzio svela l’interesse nerazzurro per Muharemovic: sul difensore c’è anche la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

